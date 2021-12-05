Губернатор поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Воробьева

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Со 100-летним юбилеем поздравил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Воробьева губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Будучи призванным в ряды Красной Армии в марте 1941 года, Михаил Алексеевич стал участником легендарного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, который вдохновил огромную страну на ратные и трудовые подвиги.

"Вы прошли Великую Отечественную войну, принимали участие в ее переломных сражениях, важных военных операциях. Ваш подвиг навсегда вписан в историю нашего Отечества. Ваша деятельность в послевоенные годы на благо малой Родины - Ялуторовска - служит достойным примером настоящего профессионализма и редкой ответственности за порученное дело. Ваш ратный и мирный труд отмечен высокими государственными наградами. Мы гордимся, что на Тюменской земле живет такой человек!", - говорится в поздравительной телеграмме, которую направил Михаилу Алексеевичу Воробьеву глава региона.

Александр Моор искренне поблагодарил ветерана и пожелал ему доброго здоровья и благополучия.

Евгений Бабенко