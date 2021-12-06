Тобольские баскетболисты обменялись победами с БК "Тамбов"

| Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" обменялся победами с БК "Тамбов" в первенстве Российской Суперлиги-2.

В первой встрече на своей площадке тоболяки одержали победу в овертайме - 102:100. Самым результативным в составе хозяев стал Георгий Горотяев, набравший 24 очка.

В повторной игре лидер чемпионата смог взять реванш - 83:71. У тоболяков Никита Солдатов набрал 20 очков.

После очередных игр "Нефтехимик" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Следующие игры тоболяки также проведут дома. 8 и 9 декабря подопечные Дмитрия Тараканова примут "МицуБаскет" из Липецкой области.

Евгений Новоселов