Шляпные коробки дореволюционного времени нашли в гостином дворе в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шляпные коробки дореволюционного периода обнаружили на крыше гостиного двора XIX века в Тобольске. Здание исследовали специалисты в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: улица Базарная, 11.

"По информации, содержащейся на коробках, можно сделать вывод о том, что в гостином дворе продавались шляпы из Москвы и Казани", — сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Напомним, сейчас разрабатывается проектная документация на реставрацию объекта, построенного в подгорной части Тобольска в 1878–1880 годах на средства городского сообщества. Он является наиболее хорошо сохранившимся в городе образцом торгово-промышленной архитектуры, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ.

Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы "Сохранение и использование объектов культурного наследия". Цена контракта, заключенного с подрядчиком, составила 8,7 млн рублей.

Ранее в Тобольске краеведы, общественники, предприниматели и представители администрации обсудили, как использовать здание бывшего гостиного двора. Там предлагают разместить кофейню, мастерскую и галерею.

Влада Нерадовская