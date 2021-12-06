Александр Моор рассказал в Instagram, какой стала после ремонта библиотека в Ишиме

Фото: администрация Ишима в Instagram Фото: администрация Ишима в Instagram

Библиотека им. А.И. Васильева открыта после капитального ремонта в Ишиме. Фотографии обновленного учреждения разместил в своем Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"С 1951 года несколько поколений ишимцев читали здесь книги. В библиотеке обновили мебель, сделали зонирование, установили компьютеры и закупили новые книги", - написал он.

В помещениях выполнили ремонт: заменили окна, покрытия полов, смонтировали подвесные потолки, системы освещения и охранно-пожарной сигнализации, выполнили внутреннюю отделку стен. В учреждение приобрели современное интерактивное оборудование и мебель, новый книжный фонд.

Проект по созданию модельной библиотеки стал победителем конкурса в рамках национального проекта "Культура".