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Александр Моор рассказал в Instagram, какой стала после ремонта библиотека в Ишиме

Губернатор, 14:53 06 декабря 2021

Фото: администрация Ишима в Instagram

Библиотека им. А.И. Васильева открыта после капитального ремонта в Ишиме. Фотографии обновленного учреждения разместил в своем Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"С 1951 года несколько поколений ишимцев читали здесь книги. В библиотеке обновили мебель, сделали зонирование, установили компьютеры и закупили новые книги", - написал он.

В помещениях выполнили ремонт: заменили окна, покрытия полов, смонтировали подвесные потолки, системы освещения и охранно-пожарной сигнализации, выполнили внутреннюю отделку стен. В учреждение приобрели современное интерактивное оборудование и мебель, новый книжный фонд.

Проект по созданию модельной библиотеки стал победителем конкурса в рамках национального проекта "Культура".

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# Александр Моор , библиотеки , национальный проект Культура

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