Утвержден новый состав Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала

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Совет законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов утвердил новый состав.

"Это обусловлено тем, что в Тюменской области и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре прошли выборы в законодательные органы и состав депутатского корпуса обновился", - пояснил председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов.

В новый состав Совета законодателей от Тюменской облдумы вошли председатель думы Сергей Корепанов, первый заместитель председателя Андрей Артюхов, вице-спикеры Наталья Шевчик, Галина Резяпова, Владимир Нефедьев.

Парламент Югры в Совете законодателей будут представлять председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков, его заместители Наталья Западнова и Владимир Семенов, заместитель председателя думы ХМАО-Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин, заместитель главы комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Виктор Сысун.

Состав от Заксобрания Ямала не изменился – его будут представлять спикер Сергей Ямкин, первый заместитель Алексей Ситников, вице-спикеры Виктор Казарин и Наталия Фиголь, а также председатель комитета по АПК и КМНС Эдуард Яунгад.

Борис Олейник