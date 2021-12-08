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Центр цифровой трансформации в Тюменской области запустят в феврале 2022 года

Экономика, 08:51 08 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр цифровой трансформации создается в Тюменской области. Он будет инициировать, сопровождать и отлаживать процессы цифровизации в регионе. Об этом заявила заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич на встрече с ИТ-сообществом в тюменской "Точке кипения" 7 декабря.

Центр начнет действовать к февралю 2022 года. К марту будет пересмотрен и расширен состав подлежащих ускоренной цифровизации отраслей. Мария Рудзевич напомнила, что сейчас таких отраслей шесть: образование, здравоохранение, транспорт, городская среда, социальная сфера и государственное управление.

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"Под цифровой трансформацией мы понимаем системный пересмотр процессов, их ускорение, минимизация участия человека. Будут пересмотрены все процессы во всех отраслях, в том числе уже автоматизированные, и выявлены возможности их оптимизации, - сказала она. - Создаваемый Центр цифровой трансформации станет отдельным структурным подразделением, в него войдут люди со специальными компетенциями. Они будут не столько IT-профессионалами, сколько специалистами по реинжинирингу процессов, выработке новых подходов и методологий".

Напомним, поручение о создании Центра цифровой трансформации дал губернатор региона Александр Моор. Об этом глава Тюменской области сказал в послании областной думе в ноябре 2021 года.

Татьяна Ковалева

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# Мария Рудзевич , цифровизация

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