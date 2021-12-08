Жители Вагайского района вывезли на санях 255 килограммов металлолома

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемых в краже 255 кг металлолома с предприятия в с. Дубровное задержала полиция Вагайского района. Как сообщает УМВД по Тюменской области, причиненный ущерб составил более 5 тыс. рублей.

Свою вину подозреваемые, местные жители 1978 и 1981 годов рождения, признали и пояснили, что проникли не неохраняемую территорию предприятия, сняли запчасти с неисправного трактора и вывезли похищенное на санях.

Запчасти изъяты и возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.