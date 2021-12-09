Тюменцы завоевали медали всероссийского конкурса среди студотрядов #ТрудКрут

| Фото: группа #ТОСО | Студенческие отряды Тюменской области ВКонтакте | Фото: группа #ТОСО | Студенческие отряды Тюменской области ВКонтакте

Четыре медали выиграли бойцы Тюменского областного студенческого отряда на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства #ТрудКрут.

В командном зачете серебро по строительному направлению получила команда Уральского федерального округа, в составе которой были бойцы стройотряда "Веста" Тюменского индустриального университета Егор Соловьёв, Денис Пуртов и Виктория Привалова.

В личном зачете Виктория завоевала первое место среди специалистов по охране труда. Она подбирала экипировку строителя по виду и условиям работ, оказывала первую доврачебную помощь на объекте, выявляла нарушения техники безопасности команд на строительной площадке.

В сервисном направлении второе место в компетенции "Бармен" досталось комиссару студенческого сервисного отряда "Персона" ТИУ Оксане Тарасовой. Трудовое лето-2021 студентка провела в Крыму, она оттачивала профессиональные навыки в санатории в Алуште.

Третье место по сельскохозяйственному направлению в компетенции "Агрономия" завоевала специалист штаба студотрядов Государственного аграрного университета Северного Зауралья Арина Первушина. Ей предстояло сделать расчеты, связанные с заделкой семян, и ответить на вопросы о фазах развития озимой пшеницы и предпосевной подготовке семян.

Всего в конкурсе, который прошел 7–8 декабря в Воронеже, приняли участие около 280 студентов со всей России, сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда.