В Тюмени житель Югры украл у своих знакомых 42 тысячи рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

21-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа задержали тюменские полицейские за кражу денег. В Тюмень он приехал для поиска работы, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В краже более 14 тыс. рублей с банковской карты мужчину обвинил знакомый молодой человек, у которого подозреваемый остановился после приезда в Тюмень. Гость узнал пароль на мобильном устройстве и перевел деньги через приложение банка на свою карту. Узнав о пропаже, потерпевший пытался договориться о возврате средств, а после неудачных попыток обратился в полицию. Подозреваемый признал вину.

Полицейские установили, что от его преступных действий пострадал еще один человек. 28 тыс. рублей злоумышленник также похитил у своего знакомого аналогичным способом. Он сообщил, что деньги ему были необходимы на личные нужды и для спортивных ставок, которые он делал в букмекерских конторах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса России "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключений под стражу. Расследование продолжается.