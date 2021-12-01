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МФК "Тюмень" проведет два матча в Норильске

Спорт, 17:40 10 декабря 2021

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" проведет матчи восьмого тура Париматч-Суперлиги в Норильске 11 и 12 декабря,сообщает пресс-служба клуба.

Тренер команды Сергей Чухрий считает, что тюменцев ждут сложные поединки.

"Выход в финал Лиги чемпионов поднимает настроение. Теперь нужно все прошлые заслуги отбросить в сторону и переключатся на игры внутреннего первенства. Впереди сложные матчи в Норильске. Норильчане сейчас в прекрасной форме, они находятся на первом месте в турнирной таблице, нам тоже нужно набирать очки, поэтому думаю, матчи будут горячими", - подчеркнул Сергей Чухрий.

Оба матча можно будет смотреть в прямом эфире на канале АМФР в YouTube. Начало в 15 часов по тюменскому времени.

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# МФК Тюмень

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