МФК "Тюмень" проведет два матча в Норильске

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" проведет матчи восьмого тура Париматч-Суперлиги в Норильске 11 и 12 декабря,сообщает пресс-служба клуба.

Тренер команды Сергей Чухрий считает, что тюменцев ждут сложные поединки.

"Выход в финал Лиги чемпионов поднимает настроение. Теперь нужно все прошлые заслуги отбросить в сторону и переключатся на игры внутреннего первенства. Впереди сложные матчи в Норильске. Норильчане сейчас в прекрасной форме, они находятся на первом месте в турнирной таблице, нам тоже нужно набирать очки, поэтому думаю, матчи будут горячими", - подчеркнул Сергей Чухрий.

Оба матча можно будет смотреть в прямом эфире на канале АМФР в YouTube. Начало в 15 часов по тюменскому времени.