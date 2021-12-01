Владимир Якушев: Тюменский нефтегазовый кластер - союз науки и промышленности

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Недавно созданный Тюменский нефтегазовый кластер, объединивший более 50 предприятий из 7 регионов страны, основан на кооперации науки и реального сектора экономики.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выступая на выездном совещании, которое провел зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов.

Совещание, посвященное сотрудничеству российский машиностроительных предприятий и компаний топливно-энергетического комплекса, прошло в Ямало-Ненецком автономном округе, на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении.

"От самочувствия нефтегазовой отрасли во многом зависит и текущее состояние смежных отраслей, и дальнейшее высокотехнологичное развитие отечественной промышленности. Обрабатывающая индустрия Урала исторически связана с нефтегазовым комплексом. Наши предприятия химической промышленности и машиностроительного комплекса обладают особыми компетенциями. Необходима тесная интеграция планов нефтегазовых компаний с производственными и научно-испытательными планами смежных предприятий. Освоение труднодоступных территорий и запасов потребует и совершенствования технологий, соответствия мировым стандартам, в том числе экологическим, что приведёт к модернизации производств, повышению квалификации сотрудников", - подчеркнул Владимир Якушев.

Россия на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на мировых рынках углеводородов, отметил вице-премьер Юрий Борисов. Такое лидерство обуславливает высокий спрос на высокотехнологичное оборудование со стороны отечественного ТЭК.

"Это и определяет ключевой вызов для российской промышленности – обеспечить организации ТЭК соответствующим высокотехнологичным оборудованием отечественного производства", - заявил вице-премьер. Серьезную роль в решении этих задач играют предприятия оборонно-промышленного комплекса. В соответствии с поручениями президента России, организации ОПК планомерно наращивают долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Евгений Бабенко