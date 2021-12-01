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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским подросткам рассказали о вреде наркотиков в социальном видеоролике

Общество, 08:41 12 декабря 2021

скриншот из видео «Обычный подросток» | Фото: скриншот из видео «Обычный подросток»

Социальный видеоролик "Обычный подросток" выпустил онлайн-проект "Киберпатруль Тюменской области", сообщает Мегатюмень.

Ролик направлен на профилактику употребления наркотических веществ и наглядно показывает, как меняется подросток под влиянием наркотиков. Видео демонстрирует последствия столкновения с запрещенными веществами, предупреждая о том, что даже первый опыт употребления наркотиков может стать смертельным.

В начале видео появляется здоровый подросток, внешность которого постепенно меняется: появляются мешки под глазами, ранки на руках, он становится неопрятным на вид. Подросток объясняет эти изменения обычными ситуациями: усталостью, большой нагрузкой по учебе, волнением. Раздраженно реагирует на замечания окружающих. В конце он осознает, что сделал неправильный выбор, и хочет вновь стать обычным подростком.

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# профилактика наркомании

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