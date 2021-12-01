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Тюменские хоккеисты потерпели поражение в Пензе

Спорт, 14:00 12 декабря 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" уступил в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ. В Пензе тюменцы проиграли местному "Дизелю" - 1:3.

Все шайбы в этом поединке были заброшены во втором периоде. На 22 минуте счет открыл Максим Аскаров, вскоре Алексей Дробин упрочил лидерство "Дизеля". На 33 тюменец Игорь Мережко сократил отставание. Спустя пять минут Антон Ковалев установил окончательный счет.

"Результат неудовлетворительный. Начали игру неплохо, создали пару неплохих моментов. Видимо это и сыграло злую шутку. Где-то расслабились, пошли ненужные удаления и пропущенные голы. Пытались исправить ситуацию, но шайба не шла в ворота", - рассказал главный тренер "Рубина" Денис Ячменев.

У "Рубина" осталось 49 очков и вторая строчка в турнирной таблице. Следующий поединок тюменцы проведут 13 декабря в Тольятти, где сыграют против местной "Лады".

Евгений Новоселов

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# ХК Рубин

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