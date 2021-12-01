Бюджет Тюменской области за девять месяцев 2021 года исполнен с профицитом более 37 млрд рублей

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Бюджет Тюменской области за девять месяцев 2021 года исполнен с профицитом в объеме более 37 млрд 692 млн рублей.

На финансирование социальной сферы из областного бюджета за девять месяцев 2021 года направлено более 84 млрд рублей, или 63,8% общих расходов. Расходы на социальную сферу, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, по-прежнему являются приоритетным направлением.

"По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года данные расходы выше более чем на 1 млрд 948 млн рублей", - отмечено в сообщении.