В Тюмени детей с аутизмом учат планировать покупки и ухаживать за собой

| Фото: из сообщества "ТРАНБО "Открой мне мир" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ТРАНБО "Открой мне мир" во ВКонтакте

Две группы тюменских детей с аутизмом и ментальными особенностями проходят обучение необходимым в жизни навыкам в учебно-тренировочной квартире на базе областной благотворительной организации "Открой мне мир".

"Набраны две группы по трое детей. Дети учатся готовить, делать уборку, планировать покупки и походы в кинотеатр, магазин. Учатся ухаживать за собой. Занятия проходят в специально оборудованном помещении в нашем центре на улице Холодильной. Продолжительность обучения составляет три месяца", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист ТРАНБО "Открой мне мир" Татьяна Хоперия.

Первые занятия состоялись в начале декабря. Во время первых двух встреч была более развлекательная программа, направленная на то, чтобы дети быстрее могли адаптироваться к коллективу, помещениям. У них были мастер-классы с эстафетами, фокусами.

"В начале программы и в конце наш методист оценивает навыки ребенка. Смотрит, с чего он начинал и к чему пришел, дает родителям рекомендации и наработанные материалы, визуальные подсказки, чтобы дети смогли продолжить отрабатывать навыки дома", — заключила Татьяна Хоперия.

Первый поток детей прошел обучение в учебно-тренировочной квартире осенью 2021 года. Они так же ходили на занятия по формированию навыков жизненной компетенции. Проект реализуется с привлечением средств гранта губернатора Тюменской области.

Инна Пахомова