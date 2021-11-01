Ресурсный класс для детей с ментальной инвалидностью работает в тюменской школе № 42

| Фото: группа ТРАНБО "Открой мне мир" во ВКонтакте | Фото: группа ТРАНБО "Открой мне мир" во ВКонтакте

Ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра или интеллектуальной недостаточностью работает на базе школы № 42 в Тюмени. С начала учебного года в нем занимаются 10 ребят в возрасте от 7 до 12 лет. Достичь определенных успехов удалось уже за первую учебную четверть, считает куратор ресурсного класса Татьяна Баскова.

"Стало меньше проблемного поведения и больше сотрудничества. Дети осваивают альтернативную коммуникацию, академические навыки, учатся воспринимать групповые и фронтальные инструкции учителя. Я уверена, что в конце учебного года тестирование покажет ощутимый прогресс", — поделилась эксперт.

Модель "Ресурсный класс" предполагает, что каждый ребенок закреплен за своим общеобразовательным классом, но основной учебный процесс будет проходить в специально оборудованном отдельном классе — ресурсной зоне. Она делится на три подзоны: индивидуальной работы, общей работы и сенсорной разгрузки.

В составе команды ресурсного класса — пятнадцать педагогов, в том числе индивидуальные тьюторы. Они владеют методиками, которые помогают грамотно работать с детьми с ментальной инвалидностью.

При модели "Ресурсный класс" дети пошагово включатся в процесс обратной инклюзии — нормотипичные дети приходят на один–два часа в ресурсную зону, а также прямой инклюзии — дети с расстройством аутистического спектра выходят с тьютором в общеобразовательный класс.

"Об инклюзии говорится много, но общее представление у всех участников этого процесса чаще всего сводится к тому, что ребенка с ментальной инвалидностью нужно принимать таким, какой он есть, и разрешать находиться рядом с другими детьми. Этого, конечно, недостаточно. У детей, которые нуждаются в инклюзии, чаще всего очень сложное нарушение развития, требующее создания вокруг этого ребенка специальных образовательных условий. Если просто быть добрым и поместить такого ученика в класс, он вряд ли сможет не только учиться, но и вовсе не сможет удержаться в коллективе", — пояснила цели руководитель проекта "Семейная приемная — инклюзивный маршрут" Маргарита Суворова.

Для родителей учеников ресурсного класса проводят семинары, помогающие им включиться в сотрудничество с командой педагогов. Это нужно, чтобы выработать единую стратегию работы с нежелательным поведением и организацией учебного процесса дома.

"До проекта "Ресурсный класс" ребенок избегал посещения школы. Ныл уже на подступах, хотел свернуть в другую сторону. Появилось и укрепилось нежелательное поведение. Он у меня почти не говорит, он "визуал", ему нужны подсказки в виде карточек. А еще много слов он понимает лучше на английском языке, чем на русском. Благодаря проекту в поведении ребенка наблюдается положительная динамика. Он с удовольствием идет в школу, нежелательного поведения теперь гораздо меньше. Для лучшего понимания и коммуникации сейчас есть папка с карточками", — рассказывает Ольга Мачехина, сын которой учится в ресурсном классе школы № 42.

Проект "Семейная приемная — инклюзивный маршрут" регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов реализуется на средства гранта губернатора Тюменской области.