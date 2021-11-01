Мастерицы успевают прислать свои работы на тюменский фестиваль "Стежки-дорожки"

| Фото: из сообщества "Лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки" Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки" Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Более 100 заявок поступило на областной лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки", который пройдет в Тюмени 10, 11 и 12 декабря. Мастерицы-кукольницы и любительниц лоскутного шитья еще успевают передать готовые работы до 1 декабря.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор автономной некоммерческой организации Тюменской области "Дом ремесел" Наталья Денисова, рукодельницы уже прислали на фестиваль много красивых работ. От мастериц, занимающихся лоскутным шитьем, на сегодня получено около 70 заявок. Это представительницы Тюменской области, Вологды, Минска. Еще около 40 заявок прислали кукольницы.

Для участниц запланированы мастер-классы по лоскутному шитью. Их проведет известная мастерица Ирина Лаврова из Екатеринбурга. Также состоятся занятия для начинающих по лоскутному шитью и созданию кукол.

Сейчас организаторы согласовывают место для проведения события. В ближайшее время информацию о ней обещают обнародовать в сообществе фестиваля во ВКонтакте.

Отметим, фестиваль "Стежки-дорожки" пройдет в Тюмени во второй раз. В марте 2020 года площадкой его проведения стал ДНК "Строитель". Свои изделия, выполненные в технике лоскутного шитья, представили мастерицы Тюмени и региона. Все желающие смогли проголосовать за лучшие работы.

"Фестиваль прошел на ура. Вдохновившись, мы решили организовать новое событие. В 2021 году задали тему "Радость моего сердца". Все работы, которые будут представлены в этом году, новые. Надеемся, что наш фестиваль пройдет радостно и подарит позитив гостям", — добавила Наталья Денисова.

В программе фестиваля 2021 года также значится ярмарка ремесел, презентация проектов "Тюменский изразец" и "Кукольный хоровод — с куклой по России".

Фестиваль реализуется за счет средств Фонда-оператора президентских грантов и средств бюджета Тюменской области.

Инна Пахомова