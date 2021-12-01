  • 14 декабря 202114.12.2021вторник
  • USD73,4107
    EUR82,8660
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени изымают рыбу у нелегальных торговцев

Экономика, 10:20 14 декабря 2021

Тюмень-наш дом ВКонтакте

53 кг рыбы изъяли сотрудники правоохранительных органов у уличных торговцев в Тюмени с 6 по 12 декабря, сообщает городской департамент потребительского рынка.

В течение семи рейдов составлено 24 протокола о торговле вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов.

"Горожане, покупающие такую продукцию, ошибочно думают, что тем самым экономят. На самом деле получаются лишние траты: уличные торговцы не платят налоги, а восстанавливать испорченные газоны и вывозить мусор приходится за счёт бюджета, то есть используя средства, которые могли пойти на развитие и благоустройство города", - говорят эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# рыба , торговля , уличная торговля

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:31 14.12.2021В Тюмени на улице Дамбовской вводят в работу новый водовод
10:20 14.12.2021В Тюмени изымают рыбу у нелегальных торговцев
09:13 14.12.2021В Тюмени подведут итого пилотного проекта инвестиционной акселерации для муниципалитетов
18:02 12.12.2021Быть лучшими в своем деле посоветовала тюменка, открывшая школу гандбола