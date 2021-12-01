В Тюмени изымают рыбу у нелегальных торговцев

Тюмень-наш дом ВКонтакте Тюмень-наш дом ВКонтакте

53 кг рыбы изъяли сотрудники правоохранительных органов у уличных торговцев в Тюмени с 6 по 12 декабря, сообщает городской департамент потребительского рынка.

В течение семи рейдов составлено 24 протокола о торговле вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов.

"Горожане, покупающие такую продукцию, ошибочно думают, что тем самым экономят. На самом деле получаются лишние траты: уличные торговцы не платят налоги, а восстанавливать испорченные газоны и вывозить мусор приходится за счёт бюджета, то есть используя средства, которые могли пойти на развитие и благоустройство города", - говорят эксперты.