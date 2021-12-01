В Тюмени на улице Дамбовской вводят в работу новый водовод

Росводоканал Тюмень Росводоканал Тюмень

Новый водовод протяженностью 200 метров вводят в работу на ул. Дамбовской в Тюмени. Чистая вода придет к двум 24-этажным новостройкам, сообщает тюменский водоканал.

По словам начальника участка "Росводоканал Тюмень" Евгения Черкасова, перед тем, как начать работы по врезке водовода в магистральную сеть новая труба была промыта, продезинфицирована и проверена специалистами телеинспекции.

"Теледиагностика позволяет выявить и устранить проблемы до ввода новых коммуникацией в эксплуатацию", - отметил он.

Новые коммуникации закольцованы с действующими водоводам. Это позволит исключить застой воды в пока еще малозаселенном районе и повысит надежность водоснабжения Ленинского округа.