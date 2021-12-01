Водителя грузовика, из-за которого погибла семья из Тобольска, осудили на шесть лет

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Водителя, виновного в смертельном ДТП, осудили в Исетском районе, сообщает региональная прокуратура.

52-летний житель Магнитогорска в январе 2020 г. ехал на грузовом седельном тягаче ДАФ ХF95 с неисправной тормозной системой. На 103 км автодороги Курган - Тюмень в Исетском районе водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada XRAY, в котором семья из пяти человек возвращалась домой в Тобольск. Водитель легковой машины, его супруга и трое их сыновей в возрасте 3, 11 и 12 лет получили травмы, не совместимые с жизнью.

Суд назначил подсудимому шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил заявленный иск брата погибшей женщины о взыскании с осужденного более 3,7 млн рублей в счет возмещения морального вреда.