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Тюменец Руслан Андронов завоевал серебро первенства мира по грэпплингу

Спорт, 12:18 14 декабря 2021

ДТиС «Пионер» | Фото: ДТиС «Пионер»

Тюменский спортсмен Руслан Андронов завоевал серебро первенства мира по спортивной борьбе грэпплинг, сообщает ДТиС "Пионер".

В финале дисциплины "Грэпплинг-ги" тюменец уступил борцу из Москвы Максиму Курженкову. Третье место занял спортсмен из Казахстана.

"Я изначально рассчитывал войти в число лучших. Конечно, надеялся на победу, но не все получилось. Соперника своего знаю, ранее встречались с ним на ковре. Он очень достойный спортсмен и основательно подошел к борьбе за первое место, сменив свою привычную тактику", - поделился Руслан Андронов.

Сейчас тюменский спортсмен продолжает подготовку к чемпионату России по джиу-джитсу, который состоится в январе 2022 года.

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# грэпплинг , джиу-джитсу

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