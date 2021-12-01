Тюменец Руслан Андронов завоевал серебро первенства мира по грэпплингу

| Фото: ДТиС «Пионер» | Фото: ДТиС «Пионер»

Тюменский спортсмен Руслан Андронов завоевал серебро первенства мира по спортивной борьбе грэпплинг, сообщает ДТиС "Пионер".

В финале дисциплины "Грэпплинг-ги" тюменец уступил борцу из Москвы Максиму Курженкову. Третье место занял спортсмен из Казахстана.

"Я изначально рассчитывал войти в число лучших. Конечно, надеялся на победу, но не все получилось. Соперника своего знаю, ранее встречались с ним на ковре. Он очень достойный спортсмен и основательно подошел к борьбе за первое место, сменив свою привычную тактику", - поделился Руслан Андронов.

Сейчас тюменский спортсмен продолжает подготовку к чемпионату России по джиу-джитсу, который состоится в январе 2022 года.