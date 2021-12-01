В Тюменской области выявили 302 случая COVID-19 за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

У 302 человек диагностирована коронавирусная инфекция в Тюменской области. Скончались 20 пациентов, выздоровели 436, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 28 тыс. 343 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 145 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 тыс. 84 человека.

В Санкт-Петербурге заболели 1 тыс. 989 человек, в Москве - 1 тыс. 976, в Московской области - 1 тыс. 945.

В Свердловской области выявили 641 случай болезни, в Челябинской области - 619, в Ханты-Мансийском автономном округе - 202, в Курганской области - 186, в Ямало-Ненецком автономном округе - 122.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 74 тыс. 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 291 тыс. 749 летальных исходов, выздоровели 8 млн 804 тыс. человек.