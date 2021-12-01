Пункты пропуска через границу оснастят автоматической системой в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных прибывающих на территорию России, сообщила на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, установка начнется в январе 2022 года а рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит".

Татьяна Голикова представила план дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом. Он предусматривает создание условий для снижения распространения COVID-19, профилактику заболеваний, повышение эффективности системы здравоохранения и поддержку медицинских работников, сообщает пресс-служба правительства России.

Уже в декабре начнутся клинические исследования кожного теста "КоронаДерм-PS".