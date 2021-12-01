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Бывшая банковская работница ответит за наркоторговлю в двух городах Тюменской области

Происшествия, 16:53 14 декабря 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

38-летняя жительница Заводоуковска, обвиняемая в сбыте наркотиков в Ишиме и Ялуторовске, предстанет перед судом. Уголовное дело направили в суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

Женщину задержали днем 16 июня в Ялуторовске при выходе из подъезда дома. При ней были свертки с наркотиками. "Выяснилось, что она занималась сбытом запрещенных веществ через тайники не только в Ялуторовске, но и Ишиме. Наркотические средства нашли и на съемной квартире женщины в Тюмени. Всего из незаконного оборота изъяли более 60 граммов наркотиков", - рассказали в надзорном органе.

Известно, что у обвиняемой высшее образование. До занятия наркоторговлей работала в банковской сфере.

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# Заводоуковск , Ишим , наркотики , прокуратура , Ялуторовск

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