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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени разработали цифровой сервис для переболевших COVID-19

Общество, 11:39 15 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровой сервис "ЗдравBOX" разработали в Тюменском медицинском университете.

Он помогает оценить состояние здоровья лиц, перенесших COVID-19. По словам главного врача городской поликлиники №6, доцента кафедры внутренних болезней, поликлинической терапии и семейной медицины Тюменского медицинского университета Людмилы Целлер, сервис способен сформировать персонифицированную систему мероприятий, обеспечивающих ускоренное восстановление здоровья человека и дает возможность его индивидуального сопровождения с учетом выявленных отклонений в функциональном состоянии, психологическом статусе в совокупности с данными медицинского обследования, в том числе с использованием телемедицинских технологий.

"Это важно для пациентов, которые перенесли вирус в легкой или среднетяжелой форме, которые не имеют выраженные отклонения по данным лабораторно-инструментальных обследований, но при этом отмечают снижение качества жизни после перенесенного заболевания", - подчеркнула она.

Только в Тюменской области количество лиц, перенесших COVID-19 и нуждающихся в восстановительных мероприятиях различного уровня, составляет более 60 тыс. человек.

В соответствии с дорожной картой проекта разработана система индикаторов и методика применения интегративной оценки здоровья человека на базе международной классификации функционирования (МКФ).

"Вместе с исследователями из Тюменского госуниверситета мы разработали анкету, на основе которой пациенты сами смогут оценить свое текущее состояние, после чего сервис анализирует и выявляет возникшие отклонения и предлагает пациенту несколько вариантов дальнейших действий", – рассказала Людмила Целлер.

Рекомендации даются по трем направлениям: адаптивная физическая культура, психологическая помощь и медицинские рекомендации.

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# коронавирус , Тюменский медицинский университет

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