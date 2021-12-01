В Тюмени снесут 111 аварийных домов в 2022 году

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111 жилых строений снесут в Тюмени в 2022 г. В этом году уже снесено более 100 аварийных домов, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

В мкр Антипино будут расселены 15 домов. Сейчас пустые оконные и дверные проёмы дома по ул. Изумрудной, 14, закрывают фанерой, чтобы предупредить доступ посторонних лиц в полностью расселённый аварийный дом.

По домам мкр Антипино, подлежащим сносу, прошел рейд сотрудников Тюменского городского имущественного казначейства, департамента безопасности жизнедеятельности администрации города и УМВД.

По словам начальника отдела жилых помещений казны МКУ "ТГИК" Николая Бочкарёва, рейд проводится для информирования граждан об обеспечении мер пожарной безопасности и ограничения доступа посторонних в освободившиеся жилые помещения.

"Подобные рейды регулярны. По ограничению доступа мы каждые два месяца осуществляем мероприятия. По мере выявления и по сообщениям жителей выезжаем и заколачиваем оконные и дверные проёмы", - уточнил он.