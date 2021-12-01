Тюменская лыжница Елизавета Бекишева стала лучшей на всероссийских соревнованиях

| Фото: Федерация лыжных гонок России ВКонтакте | Фото: Федерация лыжных гонок России ВКонтакте

Тюменка Елизавета Бекишева победила в спринте на всероссийских отборочных соревнованиях по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет. Они проходят в тюменской "Жемчужине Сибири". У юношей лучшим стал Егор Митрошин, представляющий Мордовию, сообщает Федерация лыжных гонок России.

| Фото: Федерация лыжных гонок России ВКонтакте | Фото: Федерация лыжных гонок России ВКонтакте

Спортсмены состязались в спринте свободным стилем. Второе место среди юниорок - у Дарьи Непряевой из Тверской области, третье место у Елизаветы Сурковой из Хабаровского края.

Среди юниоров второе место завоевал Савелий Коростелев из Пермского края, третье место у Никиты Родионова из Нижегородской области.