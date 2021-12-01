В Тюмени разыграют награды чемпионата России по альпинизму

| Фото: дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: дворец творчества и спорта «Пионер»

Более 50 спортсменов примут участие в чемпионате России по альпинизму в Тюмени 18 и 19 декабря, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

В дисциплине "Ледолазание-комбинация" выступят спортсмены от 16 до 40 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Анжеро-Судженска, Кирова, Екатеринбурга и Тюмени. Альпинисты преодолеют серию сложных трасс на 17-метровой ледовой вертикальной стене. Тюменские организаторы использовали особую авторскую технологию заливки льда. Способ позволяет обеспечить дистанцию качественным ледовым покрытием уже при температуре минус 8 градусов.

18 декабря состоится торжественная церемония открытия и начнутся отборочные старты на скорость и на трудность. 19 декабря пройдут финальные лазания и закрытие состязаний.

Победители получат путевку в сборную России и возможность защищать честь страны на международных и мировых состязаниях.