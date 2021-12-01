В городской думе изучили перспективы создания в Тюмени единого парковочного пространства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект создания единого парковочного пространства реализуется в Тюмени. Парковочные места создаются при строительстве и ремонте дорог, а также при благоустройстве дворов и территорий общего пользования. В 2021 году в областном центре обустроено 1 тыс. 836 парковочных мест.

Об этом членам постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию сообщил исполняющий обязанности директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

По его словам, в 2021 году при благоустройстве дворов создано 1 тыс. 093 машиноместа, лидером стал Калининский административный округ Тюмени, где появилось 330 парковочных мест.

Напомним, с 29 ноября 1 тыс. 26 мест в центре Тюмени перевели в платный режим. Стоимость места составляет 30 рублей в час. Платный период использования распространяется на будние дни с 7 до 19 часов. За первые 15 минут стоянки, а также с 19 до 7 часов, в выходные и праздничные дни плата за пользование парковкой не взимается.

У автовладельцев есть четыре способа оплатить парковку: паркомат, мобильное приложение, портал и терминал АО "ТТС". На всех паркингах установлены дорожные знаки и таблички. С 13 декабря штраф за неоплату парковки составляет 2 тыс. 500 рублей.

Депутат Алексей Чирков обратил внимание докладчика на то, что проект единого парковочного пространства – комплексный документ, позволяющий, в том числе, избежать проникновения владельцев автотранспорта во дворы жилых домов, расположенных рядом с платными парковками.

"Это уже дает результаты – теперь мы видим, что люди могут спокойно подъехать к магазину или кофейне на 15 минут бесплатно, а если это время превышено – заплатить за это буквально пять рублей, - те, кто пользуется этим, уже оценили, - подчеркнул депутат. – Однако при этом на таких улицах, как Урицкого в районе Дворца пионеров, машины стоят теперь в четыре ряда, проехать практически невозможно". Алексей Чирков рекомендовал департаменту дорожной инфраструктуры учесть это при планировании работы на 2022 год.

Его коллега Юрий Дранчук поинтересовался, почему по итогам работы платных парковок сумма взысканных штрафов в два раза превышает поступающий в бюджет города доход. "Это вызвано тем, что еще не отработана система оплаты?" - задал вопрос депутат.

На это Евгений Ташланов заметил, что число нарушителей составляет незначительную часть пользующихся парковками водителей. "По данным 2020 года проведено более 150 тысяч транзакций по оплате, не оплатили парковку 4 тысячи 800 водителей, на них были составлены протоколы. И, как правило, они ссылаются на то, что не знали о платном режиме работы парковки", - рассказал он.

Подводя итог работы, председатель постоянной комиссии Алексей Рагозин высказал пожелание оборудовать платные паркоматы доходчивыми информационными табличками и четкими инструкциями по оплате для водителей. Добавим, что единым парковочным пространством в Тюмени депутаты городской lумы пользуются на общих основаниях.

Николай Ступников