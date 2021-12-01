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Тюменские волейболисты сыграют с "Магниткой" 18 и 19 декабря

Спорт, 12:42 18 декабря 2021

волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Поединки 10-го тура чемпионата мужской российской высшей лиги "А" тюменские волейболисты проведут в Магнитогорске. Их соперником станет местная "Магнитка".

В турнирной таблице соперники находятся по соседству. Подопечные Сергея Шульги занимают шестую строчку, в их активе – шесть побед. Позицией ниже располагаются магнитогорцы, одержавшие пять побед.

Команды уже встречались в текущем сезоне в середине октября в Тюмени. Тогда уральцы оба раза оказались сильнее со счетом 3:2 и 3:0. Встречи в Магнитогорске состоятся 18 и 19 декабря. Игры будут начинаться в 15 часов по тюменскому времени.

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