Форвард "Тюмени" - лауреат областного конкурса "Спортивная элита"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Форвард футбольного клуба "Тюмень" Данил Карпов вошел в число лауреатов областного конкурса "Спортивная элита – 2021" в номинации "Лучший спортсмен по командным игровым видам спорта".

В 2021 году 22-летний футболист собрал богатую коллекцию наград. Так, в родном клубе стал серебряным призером ОЛИМП-Первенства России среди команд ПФЛ, лучшим бомбардиром и лучшим молодым игроком этих состязаний.

Его не первый раз включили в число лучших спортсменов региона – он уже был лауреатом "Спортивной элиты – 2018".

Отметим, что среди лучших спортивных федераций по итогам 2021 года оказалась областная федерация футбола, которой руководит директор ФК "Тюмень" Александр Попов.