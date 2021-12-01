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Тюменские депутаты поддержали обращение в Минстрой о порядке содержания подъемников для инвалидов

Политика, 12:26 20 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской областной думы поддержали обращение Законодательного собрания Нижегородской области о необходимости урегулирования вопросов содержания и эксплуатации установленного в многоквартирных домах оборудования, обеспечивающего доступность для инвалидов.

Обращение адресовано министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреку Файзуллину.

В Тюменской области, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, общая доступность объектов в приоритетных сферах жизни инвалидов составляет около 75%. Объекты культуры, здравоохранения, образования, спорта оборудуются дополнительными приспособлениями для маломобильных граждан. В многоквартирных домах также нужно устанавливать подъемники, чтобы люди на колясках могли беспрепятственно покидать квартиру.

По словам председателя комитета по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, с 2018 года с привлечением средств областного бюджета были установлены два подъемника в домах Тюмени и два в Тобольске. Однако, законодательство не предусматривает, из каких источников должно финансироваться содержание и эксплуатация этого оборудования.

"Вопрос финансирования их эксплуатации решается только по обстоятельствам", - отметила Инна Лосева.

В Тюменской области проживают более 97 тыс. людей с инвалидностью, они нуждаются в особой заботе государства. И проблема содержания специальных приспособлений для инвалидов актуальна не только в Нижегородской области.

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# инвалиды , Минстрой , облдума

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