1 тысяча 271 вопрос поступил на прямую линию Александра Моора

| Фото: официальный аккаунт Александра Моора в Instagram | Фото: официальный аккаунт Александра Моора в Instagram

1 тыс. 271 вопрос поступил на "Прямую линию с губернатором Тюменской области Александром Моором", которая состоится 21 декабря в 17 часов, сообщает информационный центр регионального правительства.

Чаще всего жители региона поднимают темы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, благоустройства, социального обслуживания и защиты, а также новой коронавирусной инфекции.

Вопросы можно оставить на страницах губернатора в социальных сетях:

"ВКонтакте", "Одноклассники", "Инстаграм", а также отправить на электронную почту по адресу: info@sovetnik72.com или записать на автоответчике 8 (3452) 515-212.

Трансляция прямой линии с главой региона пройдет на телеканале "Тюменское время", а также в социальных сетях.

Информационное агентство "Тюменская линия" проведет текстовую трансляцию прямой линии в Telegram-канале и в Твиттере агентства, также на сайте можно посмотреть видеотрансляцию.