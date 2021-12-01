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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

1 тысяча 271 вопрос поступил на прямую линию Александра Моора

Губернатор, 15:45 20 декабря 2021

официальный аккаунт Александра Моора в Instagram | Фото: официальный аккаунт Александра Моора в Instagram

1 тыс. 271 вопрос поступил на "Прямую линию с губернатором Тюменской области Александром Моором", которая состоится 21 декабря в 17 часов, сообщает информационный центр регионального правительства.

Чаще всего жители региона поднимают темы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, благоустройства, социального обслуживания и защиты, а также новой коронавирусной инфекции.

Вопросы можно оставить на страницах губернатора в социальных сетях:

"ВКонтакте", "Одноклассники", "Инстаграм", а также отправить на электронную почту по адресу: info@sovetnik72.com или записать на автоответчике 8 (3452) 515-212.

Трансляция прямой линии с главой региона пройдет на телеканале "Тюменское время", а также в социальных сетях.

Информационное агентство "Тюменская линия" проведет текстовую трансляцию прямой линии в Telegram-канале и в Твиттере агентства, также на сайте можно посмотреть видеотрансляцию.

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# Александр Моор , прямая линия

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