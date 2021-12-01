Смерть 15 человек c коронавирусом зафиксировали в Тюменской области

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

15 пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области. Заболели 294 человека, выздоровел 761, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 25 тыс. 907 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 27 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 40 тыс. 219 человек.

В Санкт-Петербурге выявили 2 тыс. 75 случаев болезни, в Москве - 1 тыс. 906, в Московской области - 1 тыс. 811.

В Свердловской области заболели 598 человек, в Челябинской области - 581, в Ханты-Мансийском автономном округе - 190, в Курганской области - 169, в Ямало-Ненецком автономном округе - 109.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 267 тыс. 719 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 299 тыс. 249 летальных исходов, выздоровели 9 млн 55 тыс. 199 человек.