  • 21 декабря 202121.12.2021вторник
  • USD74,2947
    EUR83,6187
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Смерть 15 человек c коронавирусом зафиксировали в Тюменской области

Общество, 14:05 21 декабря 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

15 пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области. Заболели 294 человека, выздоровел 761, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 25 тыс. 907 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 27 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 40 тыс. 219 человек.

В Санкт-Петербурге выявили 2 тыс. 75 случаев болезни, в Москве - 1 тыс. 906, в Московской области - 1 тыс. 811.

В Свердловской области заболели 598 человек, в Челябинской области - 581, в Ханты-Мансийском автономном округе - 190, в Курганской области - 169, в Ямало-Ненецком автономном округе - 109.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 267 тыс. 719 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 299 тыс. 249 летальных исходов, выздоровели 9 млн 55 тыс. 199 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 21.12.2021В Тюмени соблюдение антиковидных мер проверили в ТРЦ "Гудвин"
14:05 21.12.2021Смерть 15 человек c коронавирусом зафиксировали в Тюменской области
13:54 21.12.2021Тюменцы бесплатно побывали в Башкирии и Нижнем Новгороде по программе студенческого туризма
13:45 21.12.2021Тюмень вошла в десятку популярных городов для бронирования квартир на Новый год