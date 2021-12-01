Тюменская компания "Ирвуд" стала участницей фонда "Сколково"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменская компания "Ирвуд" получила статус участника фонда "Сколково" и сможет пользоваться налоговыми льготами и получить другие виды поддержки, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Предприятие разрабатывает программно-аппаратный комплекс управления добычей нефти на основе нейросетевой оптимизации режимов работы скважин.

Компании доступны возможности фонда Сколково для развития проекта. Среди них - налоговые льготы, грантовые программы, возможность участия во российских и международных выставках, менторская поддержка и юридическое сопровождение, а также помощь в патентовании.

О том, как получить статус участника Сколково, представителям тюменского бизнеса расскажут на онлайн-встрече в Zoom 22 декабря, начало в 12 часов. Регистрация здесь, подробности по телефону Тюменского технопарка 534-000 (доб.1085).