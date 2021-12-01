Сотрудники Росгвардии помогли спасателям в ликвидации пожара в Тобольске

управления Росгвардии по Тюменской области управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области в Тобольске оказали содействие спасателям регионального МЧС при ликвидации пожара в одноэтажном здании мансардного типа 21 декабря.

"Находясь на маршруте патрулирования, наряд группы задержания получил информацию о возгорании здания на улице Школьный проезд. Незамедлительно прибыв на место, росгвардейцы оказали содействие подразделениям МЧС в эвакуации граждан. Для беспрепятственного доступа пожарных расчетов к зданию правоохранители оцепили прилегающую территорию, совместно с ДПС регулировали движение автотранспорта по проезжей части, а также предупреждали оказавшихся поблизости граждан об опасности", - рассказали в пресс-службе регионального управления.

управления Росгвардии по Тюменской области управления Росгвардии по Тюменской области

Площадь пожара составила примерно 200 кв. метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведутся работы по разборке и проливке конструкций здания.

Пострадавших в результате происшествия нет.