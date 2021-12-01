Владимир Якушев на встрече с сенаторами и депутатами Госдумы подвел социально-экономические итоги 2021 года

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В Уральском федеральном округе, как и во всей стране, в 2021 году удалось сохранить социальную и политическую стабильность. Это отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который в Москве провел встречу с сенаторами и депутатами Государственной думы, представляющими регионы УФО.

Полпред отметил, что в округе продолжилось послекризисное восстановление экономики. Уральский федеральный округ в этом плане демонстрирует неплохие результаты. Объем промышленного производства в январе-октябре составил 106% к аналогичному периоду прошлого года (в среднем по России - 105%).

Округ остается важнейшим донором бюджетной системы страны. За январь-сентябрь он обеспечил четверть поступлений в консолидированный бюджет страны и более трети – в федеральный бюджет.

"На подъеме строительный комплекс Уральского федерального округа, – отметил Владимир Якушев. - Растёт объём ввода жилых домов. Началось освоение новых механизмов и инструментов строительства, в том числе комплексного развития территорий (КРТ), инфраструктурных кредитов и облигаций. Заявлено 109 проектов КРТ, по девяти из них приняты решения, а по пяти – заключены договоры. Инфраструктурный кредит предполагается привлечь для реализации крупного стратегического проекта – Северного широтного хода".

Полпред отметил улучшение ситуации на рынке труда. Округ практически вернулся на доковидный уровень по количеству зарегистрированных безработных. По ряду показателей есть отрицательная динамика. Так, индекс инвестиций в основной капитал в УФО к аналогичному периоду прошлого года снизился.

"Решение экономических и социальных проблем невозможно без взаимодействия федеральных и региональных законодателей", - подчеркнул Владимир Якушев. По его мнению, такое сотрудничество выстроено неплохо, но депутатскую вертикаль необходимо укреплять.

"Убежден, что у каждого сенатора и депутата должно быть четкое представление о приоритетах региона в плане федерального законотворчества, его заинтересованности в принятии тех или иных законов", – добавил полпред.