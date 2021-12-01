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Тоболячка при покупке дешевой икры горбуши попалась на уловку мошенника

Происшествия, 17:29 22 декабря 2021

fish.gov.ru | Фото: fish.gov.ru

Мошенника, обманувшего 44-летнюю жительницу Тобольска, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Неизвестный похитил у нее 3 тыс. 400 рублей. Потерпевшая в интернете нашла объявление о продаже икры горбуши по сниженной цене. В ходе переписки продавец направил реквизиты для оплаты товара. Женщина перевела на указанный счет деньги и отправила скриншот. В назначенный день товар не поступил, а владелец интернет-магазина не отвечал тоболячке.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество

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