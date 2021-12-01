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Для автохамов и лихачей в России предусмотрена уголовная ответственность

Политика, 15:52 22 декабря 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

О необходимости ввести уголовную ответственность для дорожных лихачей, в том числе, наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, написал в своем официальном Tekegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Государственная дума поддержала во втором и третьем чтениях закон об усилении ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения лихачами и автохамами. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ.

Володин напомнил, что каждую неделю мы видим из средств массовой информации, что по вине лихачей, мажоров на дорогих автомобилях люди становятся инвалидами, погибают.

"Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради "хайпа" в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что рискуют жизнью и здоровьем окружающих", - добавил он.

Он убежден, что ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, недопустимы. Поэтому соответствующий закон был необходим и его было важно принять до конца 2021 года.

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# автомобилисты , Вячеслав Володин

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