Житель Тобольска спрятал под елкой в магазине 10 коробок с краденой обувью

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Из магазина в торговом центре пропало 10 пар обуви. Сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей.

К краже оказался причастен ранее судимый неработающий 29-летний молодой человек. Он составил коробки с обувью друг на друга и вынес из магазина. Похищенное спрятал под елкой, установленной на первом этаже торгового центра и продолжил кражу. В парфюмерном магазине он прихватил два флакона туалетной воды, стоимостью 5 тыс. рублей. Украденные вещи мужчина продал на рынке за 10 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Кроме того, в отношении него уже находится три уголовных дела возбужденных ранее за аналогичные преступления.