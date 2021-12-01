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Тюменец получит компенсацию за поврежденный вывеской магазина автомобиль

Происшествия, 16:15 23 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 125 тыс. рублей выплатит АО "Тандер" за повреждение машины жителя Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В августе 2018 года, принадлежащий истцу автомобиль Тойота RAV4, получил механические повреждения. Причиной тому стало падение вывески магазина "Магнит", где рядом был припаркован автомобиль. В судебном заседании ответчик признал факт причинения ущерба.

Суд взыскал с АО "Тандер" в счет возмещения ущерба более 118 тыс. рублей, а также расходы на проведение оценки и госпошлину.

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# автомобиль , компенсация , Магнит

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