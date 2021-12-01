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Пять журналистов из Тюменской области принимают участие в большой пресс-конференции Владимира Путина

Политика, 14:36 23 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять журналистов из Тюменской области принимают участие в ежегодной большой пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Мероприятие проходит в Манеже, из-за ковидных ограничений очно присутствуют на пресс-конференции только 507 представителей СМИ.

Напомним, пресс-конференция в 2020 году продолжалась 4 часа 29 минут. Тогда глава государства ответил на 60 вопросов.

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# Владимир Путин , пресс-конференция

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