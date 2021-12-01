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Президент Путин: мусорная реформа в ряде регионов опережает план

Политика, 16:30 23 декабря 2021

ТЭО | Фото: ТЭО

Мусорная реформа в стране реализуется, несмотря на ряд сложностей. В некоторых регионах она опережает план. Об этом глава государства Владимир Путин заявил во время большой пресс-конференции в московском Манеже 23 декабря.

В числе успешных регионов России, где мусорная реформа набрала обороты и близится к завершению, можно привести Тюменскую область. Это отметила во время своего визита в регион в октябре 2021 года заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Она сказала, что Тюменская область вошла в число 13 регионов, которые лидируют в реализации реформы обращения с ТКО и могут завершить ее к 2024 году. Опыт тюменского региона в сфере создания новой системы обращения с ТКО взяли на вооружение федеральные эксперты в ходе "Российского экологического форума".

Напомним, в Тюменской области заводы по переработке и сортировке мусора действуют в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Своя мусороперегрузочная станция есть в Ялуторовске. По оценке экспертов, мощностей заводов достаточно, чтобы сортировать 100% коммунальных отходов жителей Тюменской области и отбирать из них полезные компоненты.

В Тюменской области с начала 2021 года региональный оператор – ТЭО – установил 3 тыс. новых контейнеров для сбора коммунальных отходов. Это число превысило запланированный на этот год объем.

Во всех муниципалитетах обновляют контейнерные площадки. Это совершенствует систему обращения с ТКО, позволяет жителям региона выбрасывать мусор цивилизованно и экологично.

Анжела Лебедева

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# Владимир Путин , мусор , мусорная реформа , отходы , пресс-конференция , ТКО , ТЭО

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