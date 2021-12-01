Президент России высказался против преследований за отказ от вакцинации

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Не нужно вводить никаких мер в России за отказ о вакцинации. К противникам этой меры надо относиться с уважением и терпеливо объяснять ее необходимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Дело совершенно не в какой-то политической воле, дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить", - пояснил глава государства.

Ранее Владимир Путин оценил уровень коллективного иммунитета как недостаточный, он составляет 59,4%.

По данным на 23 декабря, в Тюменской области вакцинированы против коронавируса 983 тыс. 151 человек, полный курс прошли 918 тыс. 634.