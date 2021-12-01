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Тюменские биатлонисты стали призерами соревнований в Уфе

Спорт, 14:57 24 декабря 2021

ОСШОР Л. Н. Носковой ВКонтакте | Фото: ОСШОР Л. Н. Носковой ВКонтакте

Первое место на Всероссийских соревнованиях по биатлону "Приз памяти П. Ямалеева" в Уфе занял биатлонист Денис Майдагаров в гонке на 12,5 км. Егор Старых стал третьим на той же дистанции, сообщает пресс-служба Областной спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону им. Луизы Носковой.

Соревнования в Уфе и первенство России по биатлону в Ижевске, которое пройдет позже, являются отборочными для юношеской сборной Тюменской области по биатлону. Спортсмены претендуют на попадание в сборную команду России по биатлону для участия в первенстве мира в США с 20 февраля по 2 марта 2022 года, а также для участия в Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале в Финляндии с 19 по 26 марта 2022 года.

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# биатлон , соревнования

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