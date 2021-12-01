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Тюменец пытался решить спор с помощью ножа

Происшествия, 14:35 24 декабря 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Мужчину, пытавшегося убить своего знакомого, ждет суд сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

29-летний житель Тюмени в октябре 2021 года распивал алкоголь со своим 42-летним знакомым. Между собутыльниками произошел спор, который перерос в потасовку. Во время драки обвиняемый схватил нож и нанес оппоненту два удара в грудь. Очевидцы вызвали скорую помощь и потерпевшего госпитализировали.

Уголовное дело направлено для утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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# поножовщина

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