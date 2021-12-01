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Аграрии Тюменской области нарастили экспорт в 2021 году

Губернатор, 14:24 24 декабря 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На 11% увеличился экспорт тюменских товаров по итогам 10 месяцев 2021 года. Такие данные привел губернатор Тюменской области Александр Моор на расширенном заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развитии региона в 2021 году.

"Сложные климатические условия минувшего лета вновь проверяли на прочность тюменских аграриев, но капризы природы не повлияли на экспорт продукции тюменского агропрома. Экспорт за январь –октябрь увеличился на 11% по сравнению с показателями 2020 года, - отметил Александр Моор. - Успешно завершился очередной проект в этой сфере – комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров в Голышмановском городском округе. Дан старт другим масштабным проектам в АПК".

Борис Олейник

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# Александр Моор , АПК , экономика

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