Тюменские скалолазы отличились на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменские скалолазы Евгения Лысенко и Аяз Тимшанов победили на всероссийских юношеских соревнованиях в Екатеринбурге, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

За медали турнира боролись более 450 сильнейших скалолазов в возрасте от 10 до 19 лет из 28 регионов страны. Тюменцы выступали в возрастной категории от 10 до 13 лет. Евгения заняла первое место в лазании на скорость, преодолев дистанцию за 10,20. Аяз победил в лазании на трудность, опередив соперников на шесть перехватов.

В январе юные тюменцы выступят на всероссийских юношеских соревнованиях в Воронеже. В возрастной группе 14-15 лет они будут вести борьбу за медали среди младших юношей и девушек.