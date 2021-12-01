Александр Моор отметил научно-технологический потенциал Тюменской области

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил научно-технологический потенциал Тюменской области. Он принял участие в совместном заседании Госсовета РФ и Совета при президенте по науке и образованию, которое в режиме ВКС провел президент России Владимир Путин.

"Тюменская область дорожит репутацией пилотного региона для реализации инновационных проектов в различных сферах. Научный, технологический и образовательный потенциал вселяет уверенность в том, что тюменское исследовательское сообщество при поддержке власти и бизнеса способно успешно справиться с задачами, поставленными главой государства", - отметил Александр Моор.

Заседание было посвящено подведению итогов Года науки и технологий и обсуждению планов по дальнейшему развитию науки и научного просвещения.

Принципиально важно, чтобы создаваемые в России новые технологии находили прямое практическое применение, поставил задачу глава государства.

Разработка долгосрочной госпрограммы позволит вывести на иной уровень управление в научной сфере и реализацию исследовательских проектов на территории страны.

"Развитие России, наших регионов возможно только вместе с наукой. Именно поэтому на протяжении двух десятилетий мы последовательно расширяли научную географию страны, сосредоточились на формировании передовой исследовательской инфраструктуры, на укреплении высшей школы в регионах. В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность", - сказал Владимир Путин.