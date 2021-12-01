В Тюмени выясняют обстоятельства происшествия с судном авиакомпании Utair

| Фото: авиакомпания UTair во Вконтакте | Фото: авиакомпания UTair во Вконтакте

Обстоятельства авиационного происшествия с самолетом авиакомпании Utair в аэропорту "Рощино" выясняет Уральская транспортная прокуратура.

25 декабря был задержан чартерный рейс 9875 по маршруту Тюмень – Ереван. Воздушное судно Боинг-737-800 должно было вылететь в 7 часов 45 минут.

"Предварительная причина задержки - техническая неисправность. В процессе разбега самолета командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж двигателя. Прекратил разбег, вернулся на стоянку. Расчетное время вылета - 17 часов местного времени. Будет произведена замена воздушного суда", - сообщает прокуратура.

На рейс зарегистрировано 176 пассажиров, из них 18 детей. Представители авиакомпании оказывают необходимые услуги.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ситуация находится на контроле.